В Минске задержали криминальный дуэт: изъято более 100 доз мефедрона

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля задержали двух минчан - 23-летнего монтажника и 50-летнего директора организации, которые занимались распространением наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



Во время оперативно-разыскных мероприятий у мужчин изъяли мобильные телефоны, содержащие переписку с куратором наркошопа, а также координаты ранее оборудованных тайников. При осмотре этих мест правоохранители обнаружили и изъяли свыше 100 разовых доз мефедрона.



Мужчин связывали приятельские отношения, а криминальную подработку нашли в одном из мессенджеров. По указанию куратора они забирали оптовые партии психотропа, расфасовывали дома на разовые дозы, после чего раскладывали по тайникам на территории Минска и Минского района.



Криминальный дуэт успел проработать на наркомаркет около трех недель. Оперативники пресекли незаконный оборот наркотиков.



В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-