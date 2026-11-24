В Минске встречают первый снег Опубликовано: Регионы 24 ноября 2026, 10:45 В Минске встречают первый снег 24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске горожане встречают первый снег. Пока он редкий и без привычных снежных хлопьев, но зимний сезон по праву можно считать открытым.-0- Фото Рамиля Насибулин, Андрея Синявского Теги Минск фоторепортаж Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Регионы В Гомельскую область в этом году на свои первые рабочие места прибыли 5,7 тыс. молодых специалистов В Лидском и Ошмянском районах не использовали более 500 га мелиорированных земель, вмешалась прокуратура По указанию кибермошенников пинчанка отвезла семейные сбережения в Москву В Могилевской области подорожает проезд в общественном транспорте Новая линия и комплексная реконструкция. Какие проекты намерены завершить гомельские энергетики в этом году Республиканский семинар службы химической и радиационной защиты МЧС прошел в Могилеве Главная В Минске встречают первый снег Главное Лукашенко проведет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания "Останавливаться нельзя". Лукашенко ориентирует МТРК "Мир" на развитие и ставит в пример От кризиса 90-х к сильному государству. К 30-летию со дня проведения республиканского референдума 1996 года Плюс один повод для шопинга с картой Белгазпромбанка: акция "С Cashalot на WB"! Топ-новости Лукашенко высказался о войне в информпространстве Вице-премьеры Беларуси и Туркменистана обсудили сотрудничество в транспортно-логистической сфере Как часто должны проводиться заседания ВНС и кто может их созывать? Песков отметил роль МТРК "Мир" в объединении информационного поля на постсоветском пространстве Почему "Оптимал текнолоджис" - это не простой поставщик, а страховка от ошибок, которые обходятся заводам в миллионы рублей Средняя зарплата в Беларуси в октябре составила 3119,9 рубля Беларусь предлагает Омской области модернизацию трамвайных вагонов Машиностроение, кинематограф, туризм. Губернатор Омской области о развитии сотрудничества с Беларусью "Страна, превратившая вызовы в возможности". Что говорят о Беларуси западные аналитики? Более 61 тыс. нарушений выявлено во время усиления контроля на дорогах 12-22 ноября БЖД с 13 декабря вводит новый график движения поездов Ломский рассказал о главных задачах в новой должности вице-премьера Туризм, молодежь и экономика: постпреды СНГ обсуждают подготовку к заседанию глав правительств Минимальная зарплата и базовая ставка вырастут в Беларуси с 1 января Спортплощадки с акцентом на село, бассейны и стадионы: какие объекты появились в Гродненской области в этом году С нами интереснее тв программа погода БЕЛТА + курсы Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"