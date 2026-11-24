24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске горожане встречают первый снег. Пока он редкий и без привычных снежных хлопьев, но зимний сезон по праву можно считать открытым.-0-

Фото Рамиля Насибулин, Андрея Синявского Фото Рамиля Насибулин, Андрея Синявского