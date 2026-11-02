В Минске в этом сезоне прививку от гриппа получили уже почти 180 тыс. человек 

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом сезоне уже привито почти 180 тыс. человек. Об этом во время оперативного совещания в Мингорисполкоме рассказал главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Сергей Козыревич, передает корреспондент БЕЛТА.



Так, Сергей Козыревич напомнил, что вакцинация против гриппа стартовала в Минске 29 сентября. "Планируется вакцинировать 275 тыс. человек. В первую очередь уделяем внимание тем, кто находится в группе риска: детям от 6 месяцев до 3 лет, пожилым, людям с хроническими заболеваниями, медицинским работникам и другим. В настоящее время среди них проводится очень активная работа", - отметил он.



Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома организованы выездные бригады. "Эта практика очень широко используется: вакцинация проводится непосредственно на рабочих местах", - добавил Сергей Козыревич.



В Минске для вакцинации используются три вакцины. "Есть бесплатная "Гриппол Плюс" российского производства. По желанию граждане могут привиться платной "Инфлювак Тетра" (Нидерланды). И планируется поступление "Ваксигрип" (Франция)", - сообщил главный врач.



Он также рассказал, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Минске стабильная, находится в пределах средних многолетних показателей. "В структуре заболеваемости основная доля приходится на аэрозольные и кишечные инфекции", - дополнил Сергей Козыревич.



Как отметил главный врач, по данным экспертов, рост заболеваемости ожидается в январе - феврале 2027 года. "Но с учетом прошлого года, когда мы отмечали рост заболеваемости уже в конце ноября и декабре 2025 года, оптимальный вариант - пройти вакцинацию до конца ноября. После вакцинации иммунитет формируется до 14 дней, и этого времени должно хватить для выработки полноценного иммунитета", - пояснил он.



Учреждения традиционно готовятся к сезонному росту заболеваемости ОРИ и гриппом. "В медучреждениях разработаны комплексные планы. В первую очередь это запас средств индивидуальной защиты, организация работы фильтров, разделение потоков пациентов с повышенной температурой, проведение дезинфекции помещений по графику и соблюдение основных требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Предприятиям также необходимо провести ряд мероприятий. В частности, проконтролировать исправность систем вентиляции и обеспечить возможность проветривания помещений, потому что это неотъемлемая часть профилактики аэрозольных инфекций. Кроме того, необходимо обеспечить достаточное количество дезинфицирующих средств и проводить уборку с их использованием", - отметил Сергей Козыревич.-0-