25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные правоохранители с начала 2026 года ликвидировали 10 интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ. Об этом рассказал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Кирилл Беркозов во время информационно-просветительского мероприятия "Твой выбор - твое будущее" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.



Кирилл Беркозов указал на то, что последние пять лет в Беларуси наблюдается снижение числа выявленных преступлений по линии наркоконтроля. Уменьшается и количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности, в том числе несовершеннолетних. Однако это не дает правоохранительным органам повода считать, что наркоугроза в стране окончательно побеждена. Ежегодно в Беларуси выявляются каналы поставки наркотиков, пресекаются факты сбыта, ликвидируются помещения, специально оборудованные для выращивания наркосодержащих растений. Кроме того, преступники все так же стремятся вовлечь молодежь в незаконный оборот наркотиков.



Начальник управления также рассказал, что практически вся торговля запрещенными веществами сегодня происходит в теневом сегменте интернета. В соцсетях и мессенджерах, которыми ежедневно пользуются школьники и студенты, рассылаются предложения о незаконном заработке. "Большинство интернет-магазинов и их вербовщики не скрывают, что вам нужно будет развозить и продавать запрещенные вещества. Однако за это они гарантируют высокую оплату и безопасность, убеждают в том, что вас не поймают, и даже дают определенные рекомендации по конспирации. В 100% случаев в нашей стране это не работает, - подчеркнул Кирилл Беркозов. - Именно курьеры и перевозчики - самое легко выявляемое звено преступной схемы. Средняя продолжительность преступной карьеры таких людей - от одной недели до двух месяцев".



Отдельно он остановился на "условиях приема" на преступную подработку. От соискателя требуют залог - определенную сумму денег, а также фотографию разворота паспорта и селфи на его фоне. Это становится инструментом давления: тем, кто осознает происходящее и захочет выйти из преступного бизнеса, напоминают, что их данные известны, и начинают угрожать. Основная задача милиции - установить всю структуру наркомагазина и задержать его организаторов. "В текущем году на территории города Минска мы ликвидировали 10 интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ", - отметил Кирилл Беркозов.



В Минске прошло информационно-просветительское мероприятие "Твой выбор - твое будущее", направленное на профилактику наркомании и противодействие незаконному обороту запрещенных веществ в молодежной среде. В очном и онлайн-формате около 1 тыс. студентов и учащихся школ и колледжей смогли услышать мнение экспертов по этой теме, а также задать интересующие их вопросы.



Так, участники мероприятия уделили внимание развенчанию опасного мифа о существовании "легких наркотиков" и безопасности одного употребления. Эксперты отметили, что даже однократное употребление наркотика - это как игра в русскую рулетку. Зависимость не сформируется лишь у одного из ста человек, а у остальных она разовьется. При этом, даже если зависимость не сформировалась, последствия бывают трагичными. У человека могут развиться психозы, тяжелая депрессия, при которой жизнь теряет краски. Бывают и случаи, когда от одного употребления происходит остановка сердца, что приводит к летальному исходу.-0-