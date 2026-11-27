



Как уточнил директор, проходка тоннелей идет в соответствии с графиком: тоннелепроходческий механизированный комплекс "Алеся" сейчас работает в районе гостиницы "Беларусь", а второй щит - "Мария" - уже прошел за границы будущей станции "Комаровская" и движется в направлении "Переспы".





Параллельно метростроители возводят третью станцию нового участка - "Парк Дружбы народов" в районе площади Бангалор, а также выполняют монолитные работы по устройству оборотных тупиков за ней. Завершить бетонирование тупиков и выполнить их обратную засыпку планируют в январе 2027 года. "На "Комаровской" и "Переспе" сейчас ведется устройство котлованов, а непосредственно к строительству самих станций мы приступим в 2027 году", - пояснил Иван Микульский.





По его словам, главной сложностью на данном участке Зеленолужской линии остаются сильно обводненные грунты. "На станциях в круглосуточном режиме работает система водопонижения. Когда строительство конструкций будет завершено, грунтовые воды просто будут обтекать их", - отметил директор.





Помимо строительно-монтажных работ, участники совещания детально рассмотрели графики закупки нового подвижного состава, инженерного оборудования - к проведению необходимых процедур уже приступают.





На встрече также обсудили перспективы четвертой (кольцевой) линии минской подземки. "Проектные решения по подготовительному периоду находятся на завершающем этапе - сейчас документация проходит экспертизу. Как только получим положительное заключение, проектировщики передадут нам документацию, после чего мы проведем процедуры выбора подрядчика и заключим договор", - сообщил Иван Микульский.





Он напомнил, что первый участок четвертой линии пройдет от пересадочной станции "Парк Дружбы народов" через Веснянку в сторону Тучинки. В настоящее время проектируется отрезок протяженностью более 4 км, который будет включать три станции. В дальнейшем кольцо продлится в сторону станции "Пушкинской".-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2027 году планируют приступить к активному строительству двух новых станций Зеленолужской линии метро - "Комаровская" и "Переспа". Сейчас на обеих площадках продолжаются подготовительные работы и устройство котлованов. Об этом по итогам совещания в Мингорисполкоме под руководством председателя Владимира Кухарева рассказал журналистам директор ГП "Дирекция по строительству Минского метрополитена" Иван Микульский, передает корреспондент БЕЛТА.