25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установят 50 контейнеров для сбора текстиля. Об этом БЕЛТА сообщили в ГО "Минское городское жилищное хозяйство".
Такие контейнеры появятся в Московском и Фрунзенском районах столицы - всего в начале октября будет установлено 50 единиц оборудования для сбора одежды.
"Жители смогут оставить ненужные предметы гардероба или обувь и опустить в специальный контейнер. Главное условие - вещи нужно будет предварительно упаковать в пакет. Собранный текстиль направят на сортировку, а затем на дальнейшую переработку", - сообщили в Минском городском жилищном хозяйстве.
На первом этапе запланировано установить 50 контейнеров. "Их разместят не на действующих площадках, а отдельно, в местах с хорошей проходимостью. Это позволит снизить вероятность попадания в контейнеры постороннего мусора", - сообщили в организации.
Новый проект поможет жителям города удобно сдавать текстиль, сокращать количество отходов и бережнее относиться к ресурсам.-0-
Регионы
25 сентября 2026, 11:59
В Минске установят 50 контейнеров для сбора текстиля
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