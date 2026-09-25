25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установят 50 контейнеров для сбора текстиля. Об этом БЕЛТА сообщили в ГО "Минское городское жилищное хозяйство".



Такие контейнеры появятся в Московском и Фрунзенском районах столицы - всего в начале октября будет установлено 50 единиц оборудования для сбора одежды.



"Жители смогут оставить ненужные предметы гардероба или обувь и опустить в специальный контейнер. Главное условие - вещи нужно будет предварительно упаковать в пакет. Собранный текстиль направят на сортировку, а затем на дальнейшую переработку", - сообщили в Минском городском жилищном хозяйстве.



На первом этапе запланировано установить 50 контейнеров. "Их разместят не на действующих площадках, а отдельно, в местах с хорошей проходимостью. Это позволит снизить вероятность попадания в контейнеры постороннего мусора", - сообщили в организации.



Новый проект поможет жителям города удобно сдавать текстиль, сокращать количество отходов и бережнее относиться к ресурсам.-0-