В Минске усилят профилактику киберпреступлений среди трудоспособного населения

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышенное внимание в работе по противодействию киберпреступлениям, профилактике их совершения и повышению цифровой грамотности населения будет уделяться трудоспособному населению Минска. Об этом на заседании Мингорисполкома рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Стасюлевич, передает корреспондент БЕЛТА.



Участники заседания рассмотрели состояние киберпреступности в столице и проанализировали проводимую работу. "Были определены основные моменты, на которые необходимо обращать внимание в дальнейшей совместной профилактической работе как органов внутренних дел, так и иных субъектов профилактики", - отметил Дмитрий Стасюлевич.



По его словам, уровень киберпреступности снижается. "Отдельным субъектам поставлены задачи по информированию населения, особенно наиболее уязвимых категорий граждан - несовершеннолетних и пожилых людей. Работа будет продолжаться очень активно", - подчеркнул он и добавил, что акцент будет сделан и на трудоспособном населении - им проще доносить информацию до старшего поколения и детей.



Дмитрий Стасюлевич также рассказал, что в столице работает специализированный тематический телеграм-бот ScamBY_bot, с помощью которого любой пользователь мессенджера Telegram может проверить, является ли интересующий его интернет-ресурс мошенническим. Кроме того, ГУВД Мингорисполкома совместно со сторонней организацией завершает разработку профилактических сайтов. "На создаваемом ресурсе планируется размещение профилактических баннеров, информации о способах совершения киберпреступлений, тестов для обучения кибербезопасности, ссылки на бот, возможности проверки интернет-ресурсов на мошеннические действия, а также раздела с мерами по профилактике киберпреступлений. Это подробные памятки по настройке телефонов и мессенджеров для отключения посторонних звонков и так далее", - пояснил он.



Анализ эффективности проводимых в Минске профилактических мероприятий и реализации комплексного регионального плана показал, что в целом работа в этом направлении организована и ведется всеми заинтересованными, резюмировал Дмитрий Стасюлевич.-0-