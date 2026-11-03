В Минске студент передал мошенникам родительские накопления, но курьер обратился в милицию





На линию 102 обратился 19-летний учащийся столичного колледжа. По словам юноши, схема обмана началась со звонка в мессенджере от якобы оператора сотовой связи, который под предлогом продления договора выманил у него код из СМС-сообщения. Вскоре после этого в диалог вступил "сотрудник КГБ". Лжеправоохранитель заявил, что банковский счет парня используется в преступных целях, а семейные сбережения находятся под угрозой. Чтобы спасти и задекларировать деньги, студенту приказали собрать все наличные. Находясь под сильным психологическим давлением, молодой человек собрал родительские накопления - около $1,8 тыс. - и по указанию звонивших передал их курьеру в Центральном детском парке имени М. Горького.





Вскоре оперативники установили личность курьера. Им оказался 21-летний житель столицы, который незадолго до этого сам попал в ловушку аферистов. Действуя по инструкциям кураторов, молодой человек успел объехать более пяти адресов и забрать деньги у других обманутых граждан. Однако, прибыв в соседнее государство для передачи наличных посреднику, парень окончательно понял, что стал соучастником преступления. Он отказался передавать деньги, вернулся в Минск и самостоятельно обратился в милицию. Изъятые денежные средства в ближайшее время будут возвращены законным владельцам. По этому факту возбуждено уголовное дело.





Правоохранители в очередной раз напомнили, что сотрудники банков, мобильных операторов и силовых ведомств никогда не запрашивают коды из СМС, не просят передавать наличные курьерам или переводить средства на безопасные счета. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить о происшествии по номеру 102.-0-

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске правоохранители пресекли очередную схему телефонного мошенничества, жертвами которого стали студент колледжа, потерявший родительские накопления, и курьер, вовремя осознавший преступный характер своей работы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.