В Минске с начала 2026 года выдали более 6 тыс. разрешений на проведение земляных работ 

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2026 года в Минске выдали более 4 тыс. разрешений на земляные работы на объектах строительства и реконструкции, а также оформили более 2 тыс. разрешений на аварийные раскопки. Об этом во время оперативного совещания в Минском городском исполнительном комитете рассказал директор КУП "Техническое управление Мингорисполкома" Игорь Ермоленко, передает корреспондент БЕЛТА.



По его словам, 97% аварийных раскопок завершены, благоустройство восстановлено. Работы по таким раскопкам должны быть выполнены в течение 10 дней. "Оставшиеся 3% - это 69 разрешений, по которым работы сейчас ведутся в установленный срок", - добавил он.



Директор также сообщил, что около 1,7 тыс. разрешений выдано на работы на строительных объектах - подвод инженерной инфраструктуры к ним и реконструкцию городских инженерных сетей.



Игорь Ермоленко рассказал, что в Минске действует система оперативно-технического учета подземных коммуникаций. К ней подключены коммунальные службы и владельцы сетей, что позволяет оперативно выявлять повреждения. Для строительных организаций также доступна веб-версия системы: специалисты могут открыть карту на планшете или телефоне и посмотреть, где проходят инженерные сети. "Работа ведется и для повышения безопасности, и для накопления сведений обо всей инженерной инфраструктуре и коммуникациях города - формирования так называемого подземного кадастра", - отметил директор.-0-