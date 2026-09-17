В Минске с 18 сентября изменится схема движения на улице Якуба Коласа

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 22.00 18 сентября в связи с производством работ по реконструкции коллектора на улице Якуба Коласа будет изменена схема организации дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Новой схемой предусмотрено уменьшение количества полос для движения транспорта с двух до одной на участке от улицы Веры Хоружей до дома №51/1 по проспекту Независимости, а также ограничение движения всех видов транспортных средств на участке от дома №8 по улице Якуба Коласа до улицы Дорошевича в обоих направлениях.



В Госавтоинспекции просят участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-