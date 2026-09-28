В Минске руководители рыбоконсервного комбината не погасили 140 тыс. рублей задолженности, возбуждено дело

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители рыбоконсервного комбината уклонились от погашения 140 тыс. рублей кредиторской задолженности, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры города Минска.



В основу уголовного дела по ст.242 УК легли материалы УДФР КГК по Минской области и Минску. Фигурантами стали 42-летний директор организации и его 51-летний заместитель.



"Производителю рыбных консервов контрагент поставил тару, оплата за которую рыбоконсервным комбинатом не произведена. Поставщик обратился в суд. В соответствии со вступившим в законную силу определением экономического суда Минской области в пользу контрагента с предприятия должна быть взыскана кредиторская задолженность в размере более 140 тыс. рублей", - рассказали в прокуратуре.



Несмотря на возбуждение более 150 исполнительных производств о взыскании денег с юрлица, руководители рыбоконсервного комбината наладили такую схему работы, в результате которой средства на расчетные счета общества не зачислялись, а кредиторская задолженность не погашалась.



В столичной прокуратуре напомнили: санкция ст.242 УК предусматривает назначение альтернативных видов наказания, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.-0-