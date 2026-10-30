В Минске работница ломбарда похитила более 125 тыс. рублей для ставок в онлайн-казино





Прокуратура Заводского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Могилева, обвиняемой в присвоении имущества в особо крупном размере. По материалам дела, в первой половине 2026 года обвиняемая оформила более 30 фиктивных договоров микрозайма и залоговых билетов, внеся в программное обеспечение предприятия заведомо ложные сведения. Затем она изымала деньги из кассы и забирала их себе, а подложные залоговые билеты уничтожала. Недостачу на общую сумму свыше 125 тыс. рублей выявили во время очередной инвентаризации. Похищенные средства женщина потратила на ставки в онлайн-казино, надеясь отыграться и вернуть деньги. Судебная экспертиза установила, что она страдает психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм.





В ходе предварительного расследования обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в содеянном, однако причиненный организации ущерб не возместила. Уголовное дело находилось в производстве Заводского районного отдела Следственного комитета. Изучив материалы, прокуратура пришла к выводу об обоснованности предъявленного обвинения и полном, объективном исследовании обстоятельств преступления. Действия женщины квалифицированы по ч.4 ст.211 УК Беларуси - присвоение имущества в особо крупном размере. Избранную ранее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.





В прокуратуре напомнили, что азартные игры могут привести к развитию патологической игровой зависимости и значительным финансовым потерям.-0-

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина, работая товароведом в столичном ломбарде, похитила более 125 тыс. рублей, которые потратила на ставки в онлайн-казино, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре.