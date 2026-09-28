В Минске проверили 390 общежитий на пожарную безопасность с начала года

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За девять месяцев 2026 года органы государственного пожарного надзора провели 286 надзорно-профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей и 390 - в общежитиях. Мероприятиями охвачено соответственно 96,6% и 98,5% объектов. Об этом во время оперативного совещания в Мингорисполкоме сообщил начальник Минского городского управления МЧС Виталий Суша, передает корреспондент БЕЛТА.



По результатам надзорной работы выявлено 85 общежитий с неисправными системами пожарной автоматики. "В исправное состояние приведены 76 систем, что составляет 88,2% от выявленных. На контроле остаются девять общежитий, по которым сроки восстановления систем пожарной автоматики не истекли", - добавил Виталий Суша.



С 2023 года в Минске произошли 28 пожаров и загораний на объектах с массовым пребыванием людей и 48 - в общежитиях. Основными причинами возникновения пожаров явились нарушение правил эксплуатации электрических сетей и электрооборудования (оставление без присмотра зарядных устройств для электрических гаджетов, подключение множества электрических приборов в розетки, что приводит к перегрузке электрической сети и т.п.) и неосторожное обращение с огнем.



Например, в июле этого года в одном из столичных общежитий загорелись постельные принадлежности в жилой комнате. Имущество было повреждено, помещение закопчено. Сработала система передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния". Причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке розетки.



В августе загорелось имущество в офисном помещении многофункционального комплекса. Были повреждены имущество и остекление, помещение закопчено. Сработала система "Молния". Причиной пожара стало короткое замыкание в холодильном оборудовании.



По словам Виталия Суши, в большинстве случаев пожары происходят из-за человеческого фактора - несоблюдения правил безопасности, халатности и невнимательности при обращении с электроприборами и огнем. Отсутствие контроля за исправностью систем пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре и противодымной вентиляции также может угрожать безопасности граждан. Среди распространенных нарушений, выявляемых при надзорно-профилактической работе, - загромождение путей эвакуации, отсутствие возможности открыть изнутри без ключа двери на путях эвакуации, а также неисправность систем пожарной автоматики.-0-