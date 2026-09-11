В Минске профессиональный боксер избил двух мужчин, суд вынес приговор

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступил в законную силу приговор суда в отношении мастера спорта по боксу, избившего двух мужчин в столице на ул.Зыбицкой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.



Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда с участием прокурора рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело о хулиганстве и причинении тяжкого телесного повреждения.



"Установлено, что ночью 8 марта 2026 года 21-летний иностранный гражданин в компании друзей проводил время в развлекательных заведениях на ул.Зыбицкой в Минске. Когда они вышли прогуляться, между обвиняемым и двумя ранее не знакомыми ему мужчинами произошел конфликт из-за якобы их некорректного поведения. В ходе конфликта фигурант нанес одному из мужчин удар в область головы, от которого тот упал и ударился головой об асфальт", - сообщили в пресс-службе. Потерпевшему причинены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, от которой мужчина впал в кому.



"Второй потерпевший пытался защитить друга, но обвиняемый нанес и ему удар в голову, от чего тот упал и получил телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин на лице. Примечательно, что обвиняемый на профессиональном уровне занимался боксом, является кандидатом в мастера спорта, а в 2024 году стал чемпионом своей страны", - отметили в пресс-службе.



С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Центрального района г.Минска постановил обвинительный приговор.



"На основании ч.1 ст.339, п.7 ч.2 ст.147 УК обвиняемому по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, в пользу потерпевших взысканы материальное возмещение морального вреда в размере 100 тыс. руб. и 6 тыс. рублей, а также имущественный вред и расходы, связанные с оплатой юридической помощи для потерпевших", - сообщили в пресс-службе.



Обвиняемый признал свою вину частично. Прокурор при апелляционном рассмотрении уголовного дела высказал мнение о законности, обоснованности и справедливости судебного решения. Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а апелляционные жалобы участников процесса - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.-0-