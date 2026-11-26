26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске появится новая магистраль, которая свяжет два района - Октябрьский и Московский. Трасса начнется от улицы Чюрлениса и продлится до улицы Корженевского. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор государственного предприятия "Гордорстрой" Сергей Панев.



Новая трасса станет продолжением так называемого третьего транспортного кольца. Она возьмет начало от улицы Чюрлениса, в одном уровне пересечет улицу Каролинскую, далее по существующему рельефу подойдет к железной дороге, пройдет над ней по путепроводу и состыкуется с улицей Корженевского. По словам Сергея Панева, также предусмотрен съезд на улицу Ландера. "Сама улица будет реконструирована и немного придвинута к железной дороге, чтобы обеспечить нормальное функционирование левоповоротного съезда с путепровода", - рассказал он.



Новая магистраль будет шестиполосной - по три полосы движения в каждом направлении. В проект входит целый комплекс работ: возведут путепровод через железную дорогу, переложат тепловые, водопроводные и электрические сети, и все это без отключения действующих объектов. Рядом появятся парковки, остановочные пункты, а для удобства горожан обустроят пешеходные связи и велодорожки.



Сергей Панев отметил, что с подготовительными работами предприятие планирует зайти на объект уже в конце этого года - речь идет об устройстве фундаментов под опоры и подпорные стенки, таксации, а также о выносе инженерных сетей из-под пятна застройки. "Полноценно выйти на строительный объект с бурными земляными работами мы планируем в конце января", - добавил он.



По словам директора, все этапы строительства для предприятия уже пройденный опыт. Работы по возведению путепровода будут аналогичны тем, что выполнялись на путепроводе Колесникова - Ратомская. "Конечно, всюду есть свои особенности, но в целом схема стандартная: земляные работы, опоры, ригели, балки, проезжая часть", - рассказал Сергей Панев.



Также предстоит обновить часть улицы Корженевского. "Здесь будет применяться метод, схожий с тем, который мы использовали при реконструкции улицы Карастояновой, то есть работы будут вестись без закрытия движения", - отметил директор. Он добавил, что строительство может затронуть работу общественного транспорта: возможны переносы остановочных пунктов и введение временных схем объезда мест проведения работ. "Но направления меняться не будут - маршруты продолжат ходить в прежнем направлении", - уточнил Сергей Панев.



Возводить путепровод планируют в круглосуточном режиме. "Поскольку мы понимаем, что работы будут проходить вблизи жилой застройки, постараемся основную часть выполнять в световой день, а по ночам максимально исключать громкие процессы. Заранее приносим извинения, если возникнут неудобства. Наша задача - выполнить все максимально быстро", - подчеркнул директор.



Как сообщили в администрации Октябрьского района, чтобы минимизировать влияние стройки на повседневную жизнь, проект предусматривает ряд мер по защите горожан. Движение транспорта на всех этапах сохранится, а жителей будут заранее информировать о возможных неудобствах: частичном ограничении пешеходных маршрутов и изменениях в транспортной схеме. Кроме того, в проекте рассчитывается необходимость замены окон на шумозащитные в домах, попадающих в зону акустического воздействия.



Глава администрации Эдуард Томильчик подчеркнул, что доступ к социальным объектам - детским садам, школам, поликлиникам - должен сохраняться на протяжении всего строительства. Не менее важно строгое соблюдение санитарных норм и техники безопасности, поскольку работы идут в обжитом районе, и здоровье и спокойствие людей здесь на первом месте.



"Эта магистраль - не просто инженерный проект, а часть большой работы по развитию городской среды. Она должна не только разгрузить дороги, но и сделать жизнь в городе удобнее, безопаснее и современнее", - подчеркнули в администрации.-0-