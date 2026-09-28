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В Минске почти на 18% снизилось количество ДТП за восемь месяцев

Опубликовано:

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Регионы
28 сентября 2026, 21:35

В Минске почти на 18% снизилось количество ДТП за восемь месяцев

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За восемь месяцев этого года количество учетных дорожно-транспортных происшествий в Минске снизилось почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом журналистам после оперативного совещания в Мингорисполкоме сообщил заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сократилось и число погибших в ДТП. "Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Совместно со всеми структурными подразделениями города будем продолжать снижать аварийность и реализовывать мероприятия, предусмотренные концепциями и решениями, принятыми на совещаниях", - отметил Денис Ливанович.

В Минске ведется профилактическая работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского. Эту тему освещают в СМИ и социальных сетях, проходят мероприятия в трудовых коллективах, на улицах города и вблизи учреждений образования. Также развиваются системы автоматического контроля нарушений ПДД и совершенствуются подходы к обеспечению безопасности дорожного движения. Денис Ливанович поделился, что в октябре состоятся комплексные профилактические мероприятия с участием уязвимых категорий участников дорожного движения - пешеходов, в том числе пользователей средств персональной мобильности, и велосипедистов. Они будут направлены на предупреждение нарушений ПДД и ДТП. Кроме того, профилактическую и разъяснительную работу намерены проводить с учреждениями образования, в том числе в формате видео-конференц-связи.

ГАИ совместно со структурными подразделениями города продолжит контролировать движение грузового транспорта по Минской кольцевой автомобильной дороге, а также размещение грузовиков на улично-дорожной сети. Особое внимание уделят спальным районам, где припаркованные грузовые автомобили могут затруднять движение и создавать угрозу безопасности. В планах развитие сети стоянок для грузового транспорта.

Кроме того, продолжится работа по благоустройству и реализации мероприятий по успокоению движения, включая установку искусственных неровностей, и повышению безопасности на дворовых территориях. "Среди таких мер - обустройство пешеходных связей и улучшение освещенности пешеходных переходов и мест, где пешеходы выходят на проезжую часть", - добавил Денис Ливанович.-0-
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