В Минске переложат более 65 км водопроводных и канализационных сетей к концу года





По словам Федора Римашевского, практически все задачи, поставленные перед предприятием на текущий год, уже выполнены. Работы по перекладке сетей водоснабжения и водоотведения находятся на завершающей стадии. "К концу года мы переложим более 30 км сетей водоснабжения и более 30 км сетей канализации - всего около 65 км", - рассказал он.





Продолжается реконструкция Минской очистной станции. "На сегодняшний день в работе задействованы все очереди. К концу года два из пяти направлений будут введены в эксплуатацию. Работы продолжаются. Ресурсов и механизмов для выполнения поставленных задач по реконструкции Минской очистной станции у нас достаточно", - отметил директор.





Кроме того, предприятие провело городские мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду. В их числе проверка гидрантов, гидротехнических сооружений и насосного оборудования, перекладка сетей.





К зиме в Минске также готовят снегосплавные пункты. В ноябре планируют завершить строительство третьего пункта на ул.Тимирязева. "К концу ноября - началу декабря он будет готов принимать снег. Таким образом, к началу зимы в городе будут три снегосплавных пункта", - сообщил Федор Римашевский.





Он пояснил, что эти объекты необходимы для города в зимний сезон. "Прошлой зимой действующий снегосплавный пункт побил рекорд. Мы видим, что он может принимать больше снега, чем предусмотрено проектом, то есть его мощности хватает. Рассчитываем, что у всех трех снегосплавных пунктов будет резерв мощности", - подчеркнул руководитель "Минскводоканала".





Предприятие также разработало онлайн-карту контроля качества воды в Минске и приступило к ее внедрению. "На наиболее важных участках установлены датчики мутности, и мы можем в динамике отслеживать качество воды. Система пока дорабатывается. Мы будем ежегодно увеличивать количество датчиков, чтобы оперативнее реагировать на возможные изменения качества водоснабжения. Датчики выведены в диспетчерскую. Если меняется уровень мутности, диспетчер получает сигнал и направляет бригаду на место. Так мы понимаем, что происходит на сетях, и быстрее реагируем на нештатные ситуации", - рассказал директор.-0-

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске к концу года переложат более 30 км сетей водоснабжения и более 30 км сетей водоотведения. Об этом на оперативном совещании в Мингорисполкоме сообщил директор УП "Минскводоканал" Федор Римашевский, передает корреспондент БЕЛТА.