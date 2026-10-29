В Минске пенсионерка передала мошенникам более 230 тыс. рублей семейных сбережений

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пенсионерка передала мошенникам семейные сбережения на сумму свыше 230 тыс. рублей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по городу Минску.





Женщине под видом работников домофонной службы позвонили злоумышленники и выманили SMS-код.





В тот же день минчанке позвонили якобы из БелГИЭ и сказали, что мошенники получили доступ к ее данным. В дальнейшем ей поступали неоднократные звонки от лжеправоохранителей, которые заявляли, что все имущество пострадавшей находится под их контролем и от ее имени осуществляются попытки переводов крупных сумм на территорию иностранных государств. Кроме того, женщине пригрозили обыском, в ходе которого будут изъяты все наличные сбережения и компьютерно-технические устройства. Чтобы "спасти" деньги, псевдосотрудник потребовал передать их для проверки и декларирования в "банковскую организацию", запретив кому-либо рассказывать о происходящем.





В квартире находились деньги не только пострадавшей, но и ее матери, о чем женщина рассказала лжеправоохранителям. Выполнив все инструкции, минчанка в тот же вечер передала накопления "сотруднику Национального банка", который приехал к ее дому.





Посыльным оказался 18-летний житель Докшицкого района, которого аферисты также вовлекли в схему под видом "спецоперации". Молодой человек должен был прилететь с деньгами в Россию, но в аэропорту рейс задержали.





Утром к юноше подошли сотрудники милиции и объяснили, что все это время он выполнял указания мошенников и, сам того не осознавая, стал участником преступной схемы.





Вскрыв упаковку, в которой якобы находились документы, правоохранители обнаружили купюры различных валют, которые в общей сумме превысили 230 тыс. рублей. Деньги удалось спасти, они будут возвращены законному владельцу.





По данному факту Ленинским (города Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК.





Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.





Следственный комитет в очередной раз напоминает: сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам с требованиями передать денежные средства, не проводят "специальные операции" по телефону и не просят продавать имущество. При поступлении подобных звонков следует незамедлительно прекратить разговор и обратиться в милицию.-0-