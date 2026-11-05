В Минске открыли учебно-производственную мастерскую для подготовки ткачей

Андрей Стригельский также отметил, что профессиональное образование - тренд Минска. "Мы ежегодно увеличиваем наборы в колледжи города. За последние три года он вырос на 40%. И главным образом это набор на рабочие профессии - те, которые необходимы экономике. Около 60% вакансий в Минске - по рабочим профессиям. Есть отклик и со стороны школьников. Мы не просто увеличиваем набор, но и видим, что растут конкурс и востребованность. С каждым годом все больше ребят хотят учиться в колледжах. Уже порядка 45–50% выпускников девятых классов выбирают образовательную траекторию, связанную с получением профессии именно в колледже. Нас это очень радует", - подытожил он.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на базе Дизайн-центра ОАО "Камволь" состоялось открытие учебно-производственной мастерской по квалификации "ткач", передает корреспондент БЕЛТА.Новая мастерская - результат совместного проекта предприятия и Минского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности и комплексной логистики. Как рассказала директор учреждения образования Марина Мушницкая, проект называется "Дуальное обучение". Его цель - чтобы выпускники колледжа приходили на предприятие максимально подготовленными. "Проект рассчитан на два года. С первого года обучения девушки приходят на "Камволь", знакомятся с цехами и руководством, а затем в течение двух лет поэтапно проходят обучение", - рассказала она.Сначала учащиеся знакомятся с теорией в новой лаборатории, потом выходят непосредственно на предприятие, где осваивают работу на ткацких станках. "Поскольку проект совместный, в нем задействованы как преподаватели колледжа, так и работники предприятия. За каждым учащимся будет закреплен наставник, который в течение двух лет будет сопровождать его в процессе обучения", - отметила Марина Мушницкая.По ее словам, профессию "ткач" выбрали не случайно - сегодня она наиболее востребована на предприятии. "Возобновление набора на эту профессию началось в прошлом году. Сейчас обучаем первую экспериментальную группу. Если проект пройдет испытание, и мы выявим слабые места, его скорректируют, чтобы сделать обучение максимально практико-ориентированным. И затем будем двигаться по модели дуального обучения", - добавила директор.В открытии принял участие заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский. Он рассказал, что мастерская на "Камволе" стала уже десятой в столице. "Главой государства поставлена задача усилить практико-ориентированность обучения. Это касается и колледжей столицы. Мы тесно взаимодействуем с предприятиями - заказчиками кадров. Такая работа позволяет укрепить сотрудничество и, самое главное, приблизить процесс обучения в колледже и получения профессии к реальному производству. Создание учебных мастерских на базе предприятий - это как раз та цель, которую мы ставим перед собой. Идем к тому, чтобы в следующем году открыть еще около 10 таких мастерских", - сказал он.По мнению Андрея Стригельского, главное - обучающиеся проходят производственное обучение и осваивают профессиональные компетенции в условиях, максимально приближенных к производству. "Фактически они знакомятся с предприятием и коллективом, налаживают связи с работниками и наставниками. Это обеспечит им бесшовный вход в профессию. Кроме того, мы решаем важную задачу модернизации производственной базы: ребята проходят обучение на том оборудовании и тех станках, которые используются в реальном производстве. Наверное, это наиболее оптимальная схема, когда есть кооперация между колледжем и предприятием", - подчеркнул заместитель председателя.Для обучающихся важным преимуществом является и гарантированное рабочее место на предприятии, где они проходят обучение и производственную практику. "Мы стараемся, чтобы производственная практика была оплачиваемой. Ребята уже в процессе обучения могут получать доход благодаря приобретенным навыкам и профессиональным компетенциям. Вот почему колледж сегодня привлекателен. Это позволяет легко войти в профессию и зарабатывать уже на этапе обучения", - сказал заместитель председателя.