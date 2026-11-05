В Минске опубликовали схему обращения с коммунальными отходами. Что изменится?





Так, в комитете отметили, что документ определяет правила, которые касаются каждого жителя, и намечает планы по модернизации дворовой инфраструктуры. "Ежегодно в столице образуется более 400 тыс. т отходов потребления. Для их сбора в Минске оборудовано более 4 тыс. контейнерных площадок, а во дворах установлено почти 42 тыс. контейнеров для смешанных отходов и более 22 тыс. контейнеров для раздельного сбора. Все собранные отходы проходят через сортировку, прежде чем попасть на полигон", - рассказали в Мингоркомприроды.





Там отметили, что ключевое требование законодательства, нашедшее отражение в схеме, остается неизменным: физические лица обязаны сортировать отходы и складировать их только в специально отведенных местах. Хранение отходов вне санкционированных площадок строго запрещено. За нарушение правил предусмотрен штраф: для граждан он составляет до 30 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей - до 100, а для юридических лиц - до 1000 БВ.





В комитете напомнили, что в Минске применяются следующие системы сбора коммунальных отходов: с помощью контейнеров, через приемные пункты и посредством подворового объезда. "Важное нововведение, которое упростит жизнь гражданам, - переход на сбор смешанных вторичных материальных ресурсов. Теперь бумагу, картон, пластик, стекло и металл можно складывать в один общий контейнер, откуда они будут направлены на мусоросортировочный завод. Схемой определено, что вывоз вторсырья должен осуществляться не реже двух раз в неделю", - подчеркнули в Мингоркомприроды.





В схеме детально определен порядок обращения с конкретными видами отходов: от строительных и крупногабаритных до ртутьсодержащих ламп, батареек и отработанных масел. Также в документе обозначены перспективы развития системы сбора отходов от населения.





Помимо этого, в комитете добавили, что до 2031 года дворы Минска ждут серьезные изменения. Продолжится работа по установке модульных конструкций закрытого типа. Еще один важный шаг - плановое закрытие стволов мусоропроводов в многоквартирных домах. Также продолжится замена специализированной техники с боковой загрузкой на современные машины с задней загрузкой, что снизит шумовое воздействие при вывозе отходов.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Мингорисполкома опубликована схема обращения с коммунальными отходами столицы. Содержание документа разъяснили в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.