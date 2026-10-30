В Минске нетрезвая женщина-водитель врезалась в три припаркованных автомобиля

30 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром 50-летняя водитель на улице Академика Федорова в столице, по предварительной информации, не справилась с управлением и совершила наезд на припаркованные автомобили. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Физическое состояние водителя Belgee вызвало подозрение у сотрудников ГАИ, результат освидетельствования составил два промилле алкоголя в крови женщины. Она доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.



В отношении нарушительницы составлены административные материалы. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.



Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. За это нарушение предусмотрен штраф в размере до 200 базовых величин с лишением права управления на срок до 5 лет. За повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства вне зависимости от его принадлежности.-0-