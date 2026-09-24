В Минске начался отопительный период

В РУП "Минскэнерго" рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону: плановые ремонты тепловых сетей и оборудования, проведены гидравлические испытания. Филиал "Минские тепловые сети" приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям.-0-





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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским горисполкомом принято решение о включении отопления в столице для потребителей первой категории, сообщает БЕЛТА.К ним относятся социальные объекты: детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи и государственные архивы, гостиницы и библиотеки.