5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты УП "Мингаз" устраняют повреждение газопровода в столице. Об этом сообщили БЕЛТА на предприятии.
Сегодня в 16.40 на ул.Карастояновой, 41, было зафиксировано повреждение стального газопровода среднего давления (ДУ 400). Происшествие произошло при проведении сторонней организацией земельных работ в охранной зоне газопровода.
"Пострадавших нет. Не потребовалось отключение потребителей от газоснабжения. Восстановительные работы ведутся в оперативном режиме, задействовано четыре бригады службы аварийно-восстановительных работ и три бригады службы эксплуатации объектов газораспределительной системы", - отметили на предприятии.
Ситуация находится под контролем. О сроках выполнения работ сотрудники сообщат дополнительно.-0-
Регионы
05 октября 2026, 19:22
В Минске на ул.Карастояновой устраняют повреждение газопровода
Фото УП "Мингаз"
Новости рубрики Регионы
Главное
Топ-новости
Лукашенко заявил о "паломничестве" белорусов в Москву и поддержал строительство высокоскоростной магистрали
Президент НОК в Азербайджане: сейчас особенно важно сохранять и укреплять связи между спортивными ведомствами
Банк развития и Минфин Судана подписали кредитное соглашение о финансировании поставок белорусской продукции
С нами интереснее