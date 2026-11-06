6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в здании общежития БНТУ по пр.Независимости, 61, началась реставрация фасада. Работы выполняет "Белреставрация", сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГПО "Минскстрой".
Фасад очищают, восстанавливают элементы декора, обновляют архитектурную подсветку. Затем поверхности загрунтуют, оштукатурят и покрасят.
Одновременно внутри здания ведутся демонтажные и монолитные работы. Рабочие СУ-201 треста №35 продвигаются снизу вверх и уже заливают новые межэтажные железобетонные перекрытия на четвертом этаже. В общежитии пять этажей, есть чердак и подвал - перекрытия меняют на всех уровнях. При необходимости усиливают балки и колонны.
К замене кровли приступят также в этом году. Работы будут выполнять поэтапно. Примерно через месяц начнется кладка перегородок.
Масштабной перепланировки не предусмотрено: общежитие сохранит коридорный тип. В ходе реконструкции заменят дверные и оконные блоки, восстановят интерьер вестибюля и главную входную группу, отреставрируют ограждение лестницы и выполнят современную отделку помещений.-0-
Регионы
06 ноября 2026, 10:02
В Минске на пр.Независимости началась реставрация фасада общежития БНТУ
Фото ГПО "Минскстрой"
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