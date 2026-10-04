В Минске ГАИ остановила водителей с уровнем алкоголя более 3 промилле

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе Минска задержали водителей автомобилей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Так, на ул.Казинца задержали 61-летнего водителя автомобиля. Результаты медицинского освидетельствования показали в выдыхаемом нарушителем воздухе свыше 3 промилле алкоголя.



На ул. Лейтенанта Кижеватова внимание сотрудников ГАИ привлек "Пежо". За рулем был 25-летний мужчина. Физическое состояние водителя вызвало подозрения у инспекторов. Мужчина рассказал, что вчера у него была свадьба. По результатам медосвидетельствования установлено, что мужчина управлял транспортом в состоянии опьянения.



Вблизи развязки ул.Казинца и МКАД сотрудники ГАИ остановили каршеринговый автомобиль, которым управлял 35-летний водитель. В выдыхаемом им воздухе выявлено свыше 1 промилле алкоголя.



Водителей отстранили от управления транспортом. Автомобили доставили на охраняемую стоянку. На нарушителей составили административные материалы.



Госавтоинспекторы напомнили, что вождение в состоянии опьянения строго запрещено. "Водителям настоятельно рекомендуется не садиться за руль после употребления алкоголя. За такое правонарушение предусмотрена административная ответственность - штраф до 200 базовых величин с лишением прав до 5 лет", - отметили в УГАИ. За повторное в течение года после административного взыскания нарушение предусмотрена уголовная ответственность.-0-