27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 27 сентября с 8.00 до 20.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Коммунистической на участке от улицы Чичерина до улицы Красной (включая перекрестки). Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На этом участке дороги будут производиться работы по замене асфальтобетонного покрытия.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-
Регионы
27 сентября 2026, 00:34
В Минске 27 сентября ограничат движение по улице Коммунистической
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