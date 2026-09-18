В Минске 19 сентября ограничат движение в центре

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением 19 сентября культурно-зрелищного мероприятия на стадионе "Динамо" ограничат движение в центре. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



19 сентября с 11.00 ожидается увеличение транспортных потоков по улицам Свердлова, Ульяновской, Ленина, а также проспекту Независимости.



Кроме того, с 21.30 возможно введение ограничений на движение транспорта по улице Кирова на участке от улицы Свердлова до улицы Ленина.



В Госавтоинспекции рекомендует участникам дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-