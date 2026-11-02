В Минске 14 ноября можно будет пройти скрининг на сахарный диабет и определить уровень риска

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 14 ноября можно будет пройти скрининг на сахарный диабет и определить свой уровень риска, сообщили БЕЛТА в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.



На базе Минского городского клинического эндокринологического центра с 11.00 до 14.00 состоится день открытых дверей. Для желающих специалисты проведут интерактивные медицинские квесты и образовательный лекторий. Граждане смогут пройти скрининг, определить свой уровень риска, получить рекомендации по здоровому питанию и физической активности.



Таким образом, Минск присоединился к республиканской акции "Диабет и метаболические риски - время действовать". Мероприятие приурочено ко Всемирному дню диабета (14 ноября).



В проекте "Здоровое будущее без сахарного диабета" минское здравоохранение делает ставку на профилактику и раннее выявление скрытых угроз. За январь - сентябрь 2026 года во время диспансеризации в столице было выявлено 122 750 человек с ожирением, что составило 29,2% от всех прошедших осмотр. Именно ожирение является ключевым фактором метаболического риска сахарного диабета.



Сегодня во всех поликлиниках города внедрена модифицированная шкала FINDRISK, позволяющая оперативно определить персональный риск развития диабета. Важным шагом стала реорганизация в 2026 году работы Школ диабета Минского городского клинического эндокринологического центра. Теперь обучающиеся могут выбрать удобную очную или дистанционную форму занятий, записаться на очные уроки в малых группах, а пройти обучение могут в том числе и лица с предиабетом.



Медики подчеркивают: диабет опасен своими хроническими осложнениями: сердечно-сосудистыми патологиями, почечной недостаточностью, потерей зрения, поражением нервной системы.-0-