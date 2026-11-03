В Лиозно в гараже правоохранители обнаружили емкости с человеческими останками

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиозно в частном гараже были найдены человеческие останки. Об этом БЕЛТА информировали в управлении Следственного комитета по Витебской области.





По данным следствия, в октябре текущего года в милицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее мать длительное время не выходит на связь. При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий правоохранители обнаружили в гараже, принадлежащем семье пенсионерки, металлические и полимерную емкости с человеческими останками, которые, по предварительной информации, могут принадлежать пропавшей.





На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в нее вошли сотрудники следственного управления и криминалистического отдела УСК по Витебской области. Следователи с привлечением специалистов управления ГКСЭ провели детальный осмотр, зафиксирована следовая картина, изъяты объекты и следы, по которым назначены экспертные исследования, в том числе судебно-медицинская экспертиза для установления личности погибшей и причины ее смерти.





Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств исчезновения женщины и лиц, располагающих значимой информацией. Также анализируются полученные материалы и отрабатываются возможные версии произошедшего.-0-