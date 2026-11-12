12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ботанический объект "Добромыслинские старинные сосны" в Лиозненском районе объявлен ботаническим памятником природы местного значения. Соответствующее решение Лиозненского райисполкома от 16 октября 2026 года №893 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Памятник природы представляет собой 13 разноудаленных друг от друга деревьев сосны обыкновенной, расположенных на 12 обособленных участках общей площадью 0,024 га. Деревья находятся на территории Добромыслинского лесничества ГЛХУ "Лиозненский лесхоз" вдоль автомобильной дороги Н2906 Костеево - Бабиновичи (примерно в 18,5 км на юго-восток от городского поселка Лиозно, вблизи деревень Заборы и Осипенки).
Возраст деревьев составляет около 200-230 лет, а высота превышает 30 м. В паспорте объекта отмечается, что состояние всех сосен удовлетворительное, а по своим морфометрическим, возрастным показателям и эстетическому восприятию они являются редкими для Витебской области.
В соответствии с решением райисполкома установлены границы, площадь и список землепользователей, участки которых включены в состав земель ботанического памятника природы местного значения, а также режим охраны и использования. Управление объектом возложено на Лиозненский лесхоз.
Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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12 ноября 2026, 09:45
В Лиозненском районе 200-летние сосны получили статус ботанического памятника природы
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