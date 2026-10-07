"В культуре работают те, кто ей по-настоящему живет". Работники сферы рассказали о любви к профессии 

Особенно нравится Ольге участвовать со своими ребятами в больших городских, областных праздниках, фестивалях. Недавно выступали на Республиканском фестивале национальных культур, заключительные мероприятия которого проходили в Гродно. "Атмосфера была непередаваемая, - подчеркнула Ольга Григорцевич. - Это общая энергетика, такой подъем. Конечно, готовиться приходится серьезно, это большой труд. Но радость от таких выступлений перекрывает все".

"Работать в культуре без самоотдачи невозможно, ведь это труд и в выходные, и по вечерам. В 18.00 по графику клуб не закроешь, и в праздники сотрудники практически всех учреждений культуры в деле. Поем, танцуем, проводим конкурсы, организуем свои локации. И все это из года в год можно делать, только если есть любовь к своей профессии. Потому в культуре трудятся те, кто ею по-настоящему живет", - поделилась мнением начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович.-0-

7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За что они любят свою профессию, корреспонденту БЕЛТА рассказали работники культуры Гродненской области в преддверии профессионального праздника, который отмечается в этом году 11 октября.Кристина Жук, заведующая отделом культурно-массовой работы Свислочского районного центра культуры и народного творчества, на областном торжестве в честь профессионального праздника сегодня получила благодарственное письмо Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма."По пути в Гродно вспоминала тот момент, когда только пришла в культуру, гордилась наградами старших коллег и старалась работать так же творчески, с такой же энергией, как и они. Поняла, что главное - искренне быть преданной своей профессии, по-настоящему ее любить. А любовь, настоящий интерес появляются тогда, когда находишь свою изюминку и ее развиваешь. Для Свислочского района такой бренд - уникальная черная глянцевая керамика, которую у нас мастера делали столетиями. Искусство было утрачено на какое-то время, мы работали над тем, чтобы вернуть его к жизни. И вот в этом году в Свислочи заработал горн, выполненный по традициям народных умельцев, и черноглянцевые изделия уже изготавливают наши мастера. Эта особенная керамика включена в Список нематериального культурного наследия Беларуси. Ей интересуются туристы, проводятся мастер-классы. Такие общие результаты очень вдохновляют и такую работу невозможно не любить", - поделилась девушка.Ольга Григорцевич - преподаватель хореографии Гродненского государственного колледжа искусств. Сегодня она отмечена благодарственным письмом Гродненского областного Совета депутатов. "Моя работа - моя мечта и большая любовь, - отметила она. - Всегда любила танец, и вот занимаюсь им профессионально. Ставлю номера для нашего знаменитого заслуженного любительского коллектива - народного ансамбля "Гарадзенскiя карункi", учу воспитанников тому, что умею сама".По окончании колледжа выпускники, как правило, распределяются в профессиональные коллективы: гродненские "Белые росы", музыкальный театр "Рада", столичный ансамбль "Хорошки". Учащиеся побеждают в республиканских конкурсах. Для преподавателя это большая гордость и признание.