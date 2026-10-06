В Кормянском районе на предприятии АПК работникам задерживали различные выплаты, вмешалась прокуратура

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Систематические нарушения прав работников и законодательства о труде выявила прокуратура Кормянского района на предприятии АПК, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.



Как установили, в этом году на предприятии трудовой отпуск предоставлялся 56 работникам, однако только восемь сотрудников своевременно получили отпускные. В некоторых случаях выплаты задерживали на почти два месяца.



"На момент проверки пять сотрудников находились в отпусках, а наниматель так и не произвел необходимые выплаты. Кроме того, за девять месяцев на предприятии были уволены 33 работника. Только семь из них своевременно получили соответствующие выплаты при расторжении трудового договора. Самый продолжительный срок невыплаты окончательного расчета при увольнении составлял полтора месяца", - рассказали в областной прокуратуре.



В адрес руководителя агропредприятия было внесено представление с требованием устранить нарушения, а также способствовавшие им причины и условия. В итоге после вмешательства прокуратуры трудовые права граждан были восстановлены: наниматель перечислил пяти сотрудникам отпускные в размере более 7,2 тыс. рублей, с восемью бывшими работниками произведен окончательный расчет в размере более 5,1 тыс. рублей.



Прокурор Кормянского района направил в Гомельское областное управление Департамента госинспекции труда поручение о привлечении директора предприятия к ответственности по ч.3 ст.10.12 КоАП.-0-