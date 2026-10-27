В каких сферах Гомельская область и китайская провинция Цзилинь укрепляют сотрудничество, рассказал Крупко

27 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Итоги визита официальной делегации Гомельской области в китайскую провинцию Цзилинь подвел председатель облисполкома Иван Крупко на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.



Как обратил внимание Иван Крупко, ключевой целью визита стало развитие межрегионального, экономического и гуманитарного партнерства с провинцией Цзилинь, а также подписание меморандума о сотрудничестве. Во время визита прошли встречи, переговоры, а также бизнес-форум с участием 28 китайских компаний. "Вниманию китайских деловых кругов был представлен торгово-экономический, инвестиционный и туристический потенциал Гомельской области. Обсуждены вопросы по всем направлениям", - рассказал глава региона.



Во время визита делегации области подписаны меморандум о сотрудничестве между Гомельской областью и провинцией Цзилинь, контракты на поставку мясо-молочной продукции, на поставку кондитерских изделий, в частности продукции "Спартака". Завизировано и соглашение на закупку оборудования по производству мясной продукции для мясоперерабатывающих предприятий нашей страны, а также четыре меморандума о сотрудничестве в сфере образования.



Гомельская делегация посетила и ряд китайских промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий и компаний. Она из них - Цзилиньская группа интеллектуального сельскохозяйственного оборудования. "Было внесено предложение китайской стороной о создании СП по производству комбайнов. Предполагается, что туда войдут известные китайские компании, и важны наши разработки", - сделал акцент председатель облисполкома.



Достигнуты и многие другие договоренности по самым разным направлениям.



Иван Крупко поставил задачу детально отработать все вопросы, по которым стороны договорились развивать партнерство. Глава области выразил уверенность в том, что нынешний визит гомельской делегации в провинцию Цзилинь откроет новые горизонты для предприятий, компаний, в целом для двух регионов.-0-