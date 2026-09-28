28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Ивацевичского района возбудил уголовное дело в отношении работника одного из предприятий района - ему инкриминировано умышленное уничтожение 44 т семян кукурузы. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.
При проверке агропромышленного комплекса района выявлено, что работник предприятия АПК в мае уничтожил путем закапывания семена кукурузы для посева. Всего было закопано более 44 т семян. Ущерб превысил 8,8 тыс. рублей.
Дело направлено для предварительного расследования в Ивацевичский районный отдел Следственного комитета. "Вопрос взыскания ущерба с виновного будет решен в ходе предварительного расследования", - уточнили в службе информации.-0-
Регионы
28 сентября 2026, 16:02
В Ивацевичском районе работник АПК уничтожил 44 тонны семян кукурузы, возбуждено уголовное дело
Фото прокуратуры Ивацевичского района
Новости рубрики Регионы
Главное
Топ-новости
"Двигаться вперед, не стоять на месте". Лукашенко обозначил главное требование для назначенных управленцев
Лукашенко объяснил назначение силовика замглавы Администрации Президента и предупредил возможные спекуляции
Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится в БЕЛТА 29 сентября
С нами интереснее