В хозяйстве Минского района ненадлежащее содержание и кормление стало причиной высокого падежа КРС

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факты ненадлежащего содержания и кормления КРС в одном из хозяйств Минского района стало причиной высокого падежа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.



Прокуратура Минского района установила ряд нарушений ветеринарно-санитарных норм и правил на МТК - антисанитария в помещениях для содержания скота, нарушения идентификации животных и высокий уровень его падежа создавали угрозу сохранности поголовья КРС.



"В ходе прокурорской проверки установлено, что территория МТК не имела ограждения, исключающего проникновение посторонних лиц и транспортных средств. В дневное время допускалось посещение объекта посторонними лицами без сопровождения персонала. На комплексе не производилась эффективная дезинфекция въезжающего и выезжающего транспорта", - сообщили в пресс-службе.



Помещения для содержания КРС находились в антисанитарном состоянии. Не производилась своевременная очистка стойл дойных коров, родильного отделения, не обновлялся подстилочный материал по мере его загрязнения. Отсутствовали также надлежащие условия для поения и кормления молодняка. Кроме того, установлено, что родившийся теленок не был идентифицирован в установленный срок. Выявлены неединичные факты отсутствия бирок у поголовья КРС.



"В ходе проверки также был выявлен ряд нарушений в создании условий для работников комплекса. Так, раковина для мытья рук находилась в ненадлежащем состоянии, а средства гигиены и вовсе отсутствовали. К выполнению производственных процессов люди допускались без использования спецодежды", - сообщили в пресс-службе.



В прокуратуре отметили, что уровень непроизводительного выбытия скота в сельхозорганизации является самым высоким в районе. Анализ падежа показал: в большинстве случаев причинами гибели животных стало ненадлежащее их содержание и кормление.



Прокурор Минского района внес представление в районный исполнительный комитет, исполнение требований которого взял на контроль.-0-