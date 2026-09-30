В хозяйстве Минского района ненадлежащее содержание и кормление стало причиной высокого падежа КРС

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факты ненадлежащего содержания и кормления КРС в одном из хозяйств Минского района стало причиной высокого падежа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Прокуратура Минского района установила ряд нарушений ветеринарно-санитарных норм и правил на МТК - антисанитария в помещениях для содержания скота, нарушения идентификации животных и высокий уровень его падежа создавали угрозу сохранности поголовья КРС.
"В ходе прокурорской проверки установлено, что территория МТК не имела ограждения, исключающего проникновение посторонних лиц и транспортных средств. В дневное время допускалось посещение объекта посторонними лицами без сопровождения персонала. На комплексе не производилась эффективная дезинфекция въезжающего и выезжающего транспорта", - сообщили в пресс-службе.
Помещения для содержания КРС находились в антисанитарном состоянии. Не производилась своевременная очистка стойл дойных коров, родильного отделения, не обновлялся подстилочный материал по мере его загрязнения. Отсутствовали также надлежащие условия для поения и кормления молодняка. Кроме того, установлено, что родившийся теленок не был идентифицирован в установленный срок. Выявлены неединичные факты отсутствия бирок у поголовья КРС.
"В ходе проверки также был выявлен ряд нарушений в создании условий для работников комплекса. Так, раковина для мытья рук находилась в ненадлежащем состоянии, а средства гигиены и вовсе отсутствовали. К выполнению производственных процессов люди допускались без использования спецодежды", - сообщили в пресс-службе.
В прокуратуре отметили, что уровень непроизводительного выбытия скота в сельхозорганизации является самым высоким в районе. Анализ падежа показал: в большинстве случаев причинами гибели животных стало ненадлежащее их содержание и кормление.
Прокурор Минского района внес представление в районный исполнительный комитет, исполнение требований которого взял на контроль.-0-
Регионы
30 сентября 2026, 12:35
В хозяйстве Минского района ненадлежащее содержание и кормление стало причиной высокого падежа КРС
Фото из архива Генпрокуратуры
Новости рубрики Регионы
Главное
Топ-новости
Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год
Торговля, техника, АПК. В каких направлениях Беларусь и Ленинградская область развивают сотрудничество
Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027
Эксперты проведут предварительную оценку на включение Брестской крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
С нами интереснее