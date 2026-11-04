4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Хотимском районе трое работников сельскохозяйственной организации похитили ядохимикаты, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Правоохранители установили, что к хищению оказались причастны трое работников хозяйства - трактористы, задействованные в проведении полевых работ. В процессе внесения ядохимикатов в почву они расходовали меньше гербицидов, чем предусмотрено действующими нормами. Оставшиеся ядохимикаты фигуранты продали знакомым.
Сотрудники милиции изъяли 120 л гербицидов. Общая стоимость похищенного превышает 1,6 тыс. рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело.-0-
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04 ноября 2026, 09:57
В Хотимском районе трое работников похитили гербициды. Возбуждено уголовное дело
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