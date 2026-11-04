В Хотимском районе трое работников похитили гербициды. Возбуждено уголовное дело

4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Хотимском районе трое работников сельскохозяйственной организации похитили ядохимикаты, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.



Правоохранители установили, что к хищению оказались причастны трое работников хозяйства - трактористы, задействованные в проведении полевых работ. В процессе внесения ядохимикатов в почву они расходовали меньше гербицидов, чем предусмотрено действующими нормами. Оставшиеся ядохимикаты фигуранты продали знакомым.



Сотрудники милиции изъяли 120 л гербицидов. Общая стоимость похищенного превышает 1,6 тыс. рублей.



По данному факту следователи возбудили уголовное дело.-0-