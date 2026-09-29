В Хотимском районе осудили за взятки бывшего начальника отдела предприятия 

29 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бывшие начальник отдела материально-технического обеспечения одного из крупных государственных предприятий Могилевской области и директор коммерческой организации признаны виновными в получении и даче взяток. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.



Установлено, что бывший начальник отдела на протяжении двух лет систематически получал денежные средства от представителей коммерческих организаций. Взятки передавались за создание конкурентных преимуществ при проведении процедур закупок товаров для производственных нужд предприятия. Общая сумма незаконного обогащения превысила 18 тыс. рублей.



Во время судебного разбирательства фигуранты полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Лицо, получавшее взятки, возместило доход, полученный преступным путем.



Суд Хотимского района вынес обвинительный приговор. Взяткополучатель осужден по ч.1 и ч.2 ст.430 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года со штрафом в размере 600 базовых величин. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет.



Директор коммерческой организации, выступавший в роли взяткодателя, осужден по ч.1 ст.431 УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа и штрафом в размере 500 базовых величин.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.-0-