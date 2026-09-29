В Гродно стартовала областная декада "Золотой возраст"

Декада "Золотого возраста" будет проходить в Гродненской области по 8 октября, финальным аккордом станет фестиваль "Музыка осени", который состоится в Волковыске.-0-





Фото Леонида Щеглова

29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно дали старт XVI областной декаде "Золотой возраст", посвященной Дню пожилых людей, передает корреспондент БЕЛТА.Как отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк, в Гродненской области проживает 268 тыс. человек, которые перешагнули пенсионный возраст. "Из них продолжают трудиться более 60 тыс. На всех направлениях, где действительно нужен опыт старшего поколения. Это преподаватели школ, колледжей, университетов, мастера в искусстве и творчестве, это люди, которые могут вести за собой других", - сказал он."Глядя в этот зал, я вижу огромное количество жизненных историй, которые складываются в целые тома истории нашей страны. Каждый из вас вписал не один десяток страниц в эту историю. Видели, как из руин поднималось государство, как строились новые проспекты, детские сады, заводы, фабрики", - сказал Виктор Пранюк, обращаясь к присутствующим на торжестве.По словам председателя областного совета ветеранов Ивана Тустова, люди пожилого возраста чувствуют огромную поддержку от государства: "И выражают слова глубокой благодарности и признательности нашему Президенту, руководству. В государстве делается все для того, чтобы ветераны жили достойно, ввели активный образ жизни, получали все необходимое".Особую радость вызывают у людей пожилого возраста мероприятия, когда они объединяются, могут вместе творить и отдыхать. Этому способствуют мероприятия, которые проходят в течение года, особо сконцентрированы они в октябрьские дни - на протяжении декады "Золотой возраст". В регионе пройдут благотворительные акции и инициативы, адресные посещения на дому одиноких граждан с оказанием правовой и социально-бытовой помощи. Дополнят их межпоколенческие проекты, праздничные концерты, диалоговые площадки, творческие конкурсы ("Супер Бабушка", фестивали творчества), мастер-классы.И люди элегантного возраста с удовольствием включаются в разнообразные проекты и акции, отмечая, что смена обстановки и праздничная атмосфера придают бодрости, желания творить и общаться. "Только хорошие эмоции, потому что все-таки концерт - это радость души. В нашем возрасте надо приходить на такие праздники, потому что жизнь коротка, и хочется почувствовать, что еще молодой", - поделилась участница открытия декады "Золотой возраст" Лилия Борисик.Валентина Исомудинова также считает, что подобные мероприятия - отдушина для пенсионеров. "Я 35 лет проработала на "Химволокно", все годы на одном месте. Мне очень нравилась работа, была по душе. Сейчас на заслуженном отдыхе, провожу его активно - в театры ходим, на концерты. Всегда чувство гордости за свою страну переполняет от того, что помнят о нас, заботятся. Мы - рожденные в СССР, ветераны труда, и энтузиазм у нас есть. Мы полны положительных эмоций и благодарны Президенту нашему", - отметила она."Все наше здоровье, бодрость духа зависят от того, как мы относимся друг к другу. Надо уважать ветеранов, поддерживать их морально, приглашать на все мероприятия, и тогда даже про здоровье думать не будешь, с молодежью надо дружить", - отметила Людмила Милевич.