29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасатели вызволили застрявшего в бассейне 8-летнего мальчика. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Вечером помощь МЧС потребовалась 8-летнему школьнику, пальцы которого застряли в пластиковой решетке подачи воды в бассейн. При помощи специального инструмента спасатели освободили мальчика.
Ребенок госпитализирован для проведения обследования.-0-
Регионы
29 сентября 2026, 21:23
В Гродно спасатели помогли 8-летнему мальчику освободить пальцы из решетки в бассейне
Скриншот видео МЧС
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