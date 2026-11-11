В Гродно при посадке деревьев предприятие ЖКХ завышало расценки, нарушения выявил КГК

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При проверке предприятия ЖКХ выявлены факты завышения расценок при посадке деревьев и излишние затраты, сообщили БЕЛТА в КГК Гродненской области.



Комитетом госконтроля Гродненской области в ходе проверки предприятия жилищно-коммунального хозяйства Гродно установлены завышения объемов и стоимости выполненных работ.



Так, при посадке деревьев в областном центре применялись завышенные расценки, что повлекло излишнее получение из бюджета 90 тыс. рублей. На другом объекте в цену выполняемых работ необоснованно включены командировочные расходы работников (более 70 тыс. рублей) и излишние затраты на перевозку грунта на расстояние 130 км вместо фактического не более 25 км (сумма завышения - 75 тыс. рублей).



По результатам контрольных мероприятий суммы завышений с процентами за пользование денежными средствами возвращены в бюджет и госзаказчику. В бюджет и госзаказчику возвращено более 250 тыс. рублей.



Виновные будут привлечены к ответственности.-0-