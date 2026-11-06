В Гродно после масштабной реконструкции открыли аквацентр "Лазурный"

6 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно к 7 ноября после масштабной реконструкции торжественно открыли аквацентр "Лазурный". А в агрогородке Обухово Гродненского района после капитального ремонта заработал бассейн, передает корреспондент БЕЛТА.





Раньше на месте современного аквацентра "Лазурный" располагался бассейн с тем же названием ОАО "Белкард", построенный в 1972 году. Реконструированный объект расширил свой функционал и сегодня включает в себя водно-термальную зону с чашами для взрослого и детского плавания, пятью горками (тремя взрослыми и двумя детскими) и джакузи, а также зону SPA с русской и финской баней, инфракрасной сауной, хаммамом, зонами с соляной средой и искусственным снегом, душами впечатлений, массажа. На втором этаже спортивно-оздоровительного центра расположено кафе для посетителей. Комплекс оборудован безбарьерной средой. Пропускная способность объекта - 160-200 человек в час.

Как отметил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Константин Бурак, по возрожденной доброй традиции в предпраздничные дни в различных уголках Беларуси открываются значимые объекты. "Конечно же, долгожданный подарок получают сегодня гродненцы. Спортивно-оздоровительный комплекс "Лазурный" был построен более 50 лет назад. В 2013 году реализован частнику и за 10 лет следующие практически превращен в руины. В 2023 году было принято волевое решение вернуть объект в собственность города и поставить его вновь на службу людям, чтобы он работал по своему первоначальному предназначению. Результат прекрасный. На это было потрачено 24 млн рублей. Сумма, конечно, значительная, но результат несоизмеримо выше, потому что это прямая инвестиция в здоровье горожан, в здоровье наших людей. В Республике Беларусь, социально ориентированном государстве, забота о здоровье граждан является важнейшим приоритетом устойчивого развития", - сказал Константин Бурак. Как отметил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Константин Бурак, по возрожденной доброй традиции в предпраздничные дни в различных уголках Беларуси открываются значимые объекты. "Конечно же, долгожданный подарок получают сегодня гродненцы. Спортивно-оздоровительный комплекс "Лазурный" был построен более 50 лет назад. В 2013 году реализован частнику и за 10 лет следующие практически превращен в руины. В 2023 году было принято волевое решение вернуть объект в собственность города и поставить его вновь на службу людям, чтобы он работал по своему первоначальному предназначению. Результат прекрасный. На это было потрачено 24 млн рублей. Сумма, конечно, значительная, но результат несоизмеримо выше, потому что это прямая инвестиция в здоровье горожан, в здоровье наших людей. В Республике Беларусь, социально ориентированном государстве, забота о здоровье граждан является важнейшим приоритетом устойчивого развития", - сказал Константин Бурак.

Бассейн в Обухово был возведен в 1987 году. Сегодня после капитального ремонта он также открыл свои двери. Здание бассейна рассчитано на то, что одновременно здесь смогут заниматься до 42 человек: 30 человек в час для большого бассейна и 12 человек в час для малого. Также будут функционировать сауна, тренажерный зал, массажный кабинет. Бассейн в Обухово был возведен в 1987 году. Сегодня после капитального ремонта он также открыл свои двери. Здание бассейна рассчитано на то, что одновременно здесь смогут заниматься до 42 человек: 30 человек в час для большого бассейна и 12 человек в час для малого. Также будут функционировать сауна, тренажерный зал, массажный кабинет.





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