Фото Леонида Щеглова
Регионы
26 сентября 2026, 01:01
В Гродно открыли новую линию по фасовке молотого кофе
26 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На базе РУП "Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт" официально запустили в работу новую линию по фасовке молотого кофе в вакуумную упаковку.-0-
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