16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно ко Дню народного единства запустили уникальный ретротроллейбус. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском горисполкоме.



Необычный транспорт вышел на маршрут №9 в рамках информационно-просветительского проекта. По ходу движения для пассажиров проводят исторический экскурс. Гродненцы и гости города могут узнать о судьбоносных событиях, которые разворачивались 17 сентября 1939 года, о людях и героях той эпохи. Дополняет рассказ выставка архивных фотоснимков старого Гродно.



Инициатива уже нашла живой отклик у гродненцев: пассажиры с удовольствием погружаются в историю прямо в пути по делам. На маршруте ретротроллейбус будет до конца дня.-0-