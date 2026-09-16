16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно ко Дню народного единства запустили уникальный ретротроллейбус. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском горисполкоме.
Необычный транспорт вышел на маршрут №9 в рамках информационно-просветительского проекта. По ходу движения для пассажиров проводят исторический экскурс. Гродненцы и гости города могут узнать о судьбоносных событиях, которые разворачивались 17 сентября 1939 года, о людях и героях той эпохи. Дополняет рассказ выставка архивных фотоснимков старого Гродно.
Инициатива уже нашла живой отклик у гродненцев: пассажиры с удовольствием погружаются в историю прямо в пути по делам. На маршруте ретротроллейбус будет до конца дня.-0-
Регионы
16 сентября 2026, 17:20
В Гродно ко Дню народного единства запустили уникальный ретротроллейбус
Фото Гродненского горисполкома
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