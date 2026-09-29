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В Гродно для горожан организовали консультирование по сердечно-сосудистым заболеваниям 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
29 сентября 2026, 14:57

В Гродно для горожан организовали консультирование по сердечно-сосудистым заболеваниям 

29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в торговом центре организовали консультирование по вопросам здорового сердца, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня, во Всемирный день сердца, в Гродно, как и по всей стране, проводят республиканскую акцию "Сохрани сердце здоровым". Своеобразный медицинский уголок организовали в одном из торговых центров города над Неманом. Здесь каждому желающему измеряют артериальное давление, пульс, насыщение крови кислородом. "Также мы замеряем объем талии, этот показатель является ключевым в развитии рисков при возникновении сердечно-сосудистых заболеваний. Кажется, такой простой метод обследования, но он о многом врачам говорит. Также мы измеряем вес. И на основании этих всех показателей заполняем специальную анкету, которая разработана кардиологическим центром Минска, она дает более углубленное понятие об отдаленных кардиорисках пациента", - отметила врач по медицинской профилактике Гродненской городской центральной поликлиники Алина Шантило.

Также обратившимся вручают буклеты с информацией о том, как распознать на первых симптомах инфаркт или инсульт. "Эти сердечно-сосудистые заболевания уже давно находятся на первых местах в мире по показателю смертности. Поэтому профилактика возникновения этих заболеваний приоритетная, - сказала врач. - Рассказываем про первые симптомы, ведь чем раньше обратился за помощью человек, не откладывает визит к врачу при появлении каких-то симптомов, тем больше шанс, что ему не придется долго реабилитироваться. Конечно же, мы даем общие рекомендации по здоровому образу жизни, то, что может подкрепить мышцу сердечную: питание, рациональные физические нагрузки, какие-то микроэлементы, которые помогают нашему сердцу".

Актуальность акции подтверждена на практике. "Многие пациенты не чувствуют поднятия артериального давления. Они себя хорошо чувствуют, просто сели пообщаться, получить общую консультацию, мы померили давление, а оно - 160 и выше. То есть это уже нужно принять таблеточку для того, чтобы снизить давление. И в дальнейшем уже назначить лечение постоянное для того, чтобы контролировать этот показатель, - сказала Алина Шантило. - Мы хотим акцентировать внимание населения на том, что за этим важным показателем можно легко и доступно следить".

Помогают медикам сегодня волонтеры Белорусского союза женщин. Как отметила председатель районной организации Белорусского союза женщин Октябрьского района города Гродно Галина Алехнович, их цель - помочь охватить заботой жителей областного центра. "В основном на эту акцию сегодня приходят люди пожилого возраста. И в преддверии Дня пожилого человека такое мероприятие очень кстати. Сначала с осторожностью люди подходили, но со временем - все более активно, интерес и желание проконсультироваться есть. Кстати, благодаря партнерам акции, например, можно сдать бесплатно анализ на холестерин", - сказала она. 

Как поделилась Лариса Юрьева, которая приняла участие в акции, опыт ей показался очень удобным. "Такое надо практиковать и в будущем. Мы пришли просто в магазин за покупками, и тут два в одном соединили сразу. Прошла консультацию врача, мне померили давление, к сожалению, оказалось высокое, и сразу посоветовали, что делать. И плюс это возможность проверить холестерин. Так что спасибо большое нашим докторам. Надеюсь, что это поможет укреплению здоровья нашего населения", - отметила гродненка.

Марафон "Сохраним сердце здоровым" организован Белорусским союзом женщин впервые и приурочен ко Всемирному дню сердца. Основная цель акции - повышение осведомленности о рисках сердечно-сосудистых заболеваний, а также популяризация здорового образа жизни и проведение бесплатного первичного скрининга. Сегодня подобная акция в Гродненской области пройдет также в Слониме.-0- 
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