В Гродненском районе открыли новый МТК на 1,2 тыс. голов КРС

Как отметил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев, который принял участие в торжественной церемонии открытия МТК, мясо- и молокоперерабатывающая промышленность вместе с сельским хозяйством дают 25% экономики региона. "Это важнейшая составляющая по доходам в нашем бюджете, - сказал он, добавив, что подобного рода комплексы - это большое подспорье. - Это и больше молока, и больше крупного рогатого скота в одном месте, а для обслуживания задействуется меньше людей".