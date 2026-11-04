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В Гродненском районе открыли новый МТК на 1,2 тыс. голов КРС

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
04 ноября 2026, 15:23

В Гродненском районе открыли новый МТК на 1,2 тыс. голов КРС

4 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе в СПК "Гожа" открыли новый молочно-товарный комплекс, рассчитанный на 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота. Новый МТК возвели за 12 месяцев, передает корреспондент БЕЛТА.

Аналогов этому объекту нет в Гродненском районе и в целом в регионе.
Как отметил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев, который принял участие в торжественной церемонии открытия МТК, мясо- и молокоперерабатывающая промышленность вместе с сельским хозяйством дают 25% экономики региона. "Это важнейшая составляющая по доходам в нашем бюджете, - сказал он, добавив, что подобного рода комплексы - это большое подспорье. - Это и больше молока, и больше крупного рогатого скота в одном месте, а для обслуживания задействуется меньше людей". 
За пятилетку в Гродненской области построено 46 молочно-товарных комплексов, шесть из них - в 2026 году.

/Будет дополнено/.-0-
Фото Леонида Щеглова
Теги
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