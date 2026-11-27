



По данным следствия, вечером 26 ноября сотрудники МО ГАИ Новогрудского РОВД остановили автомобиль Lada под управлением 50-летнего мужчины. Вместе с ним в салоне находилась 56-летняя знакомая, владелица машины. Заподозрив, что граждане находятся в состоянии опьянения, сотрудники ГАИ сообщили им о необходимости прохождения медицинского освидетельствования в учреждении здравоохранения.





Находясь в служебном автомобиле, женщина решила избежать административной ответственности, достала из кошелька 500 рублей и предложила их инспектору за благоприятное решение вопроса. Сотрудник милиции сразу предупредил гражданку, что ее действия расцениваются как дача взятки и являются уголовно наказуемым деянием. Однако женщина проигнорировала предупреждение и достала из кошелька еще 200 рублей, положив в итоге 700 рублей на колени инспектору. Пресекая противоправные действия, правоохранитель сообщил женщине о ее задержании. Далее на место прибыла следственно-оперативная группа. В ходе допроса гражданка подтвердила все обстоятельства, признав, что передала 700 рублей в качестве взятки.





По данному факту Кореличский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.431 Уголовного кодекса.-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области задержана 56-летняя владелица автомобиля Lada за попытку подкупить инспектора ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили УСК по Гродненской области.