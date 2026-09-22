В Гродненской области выявили в продаже небезопасный электрический обогреватель

22 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области выявили в продаже небезопасный конвекторный электрический бытовой обогреватель. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской областной инспекции Госстандарта.



В результате надзорных мероприятий областная инспекция выявила опасную продукцию - обогреватель конвекторный электрический бытовой торговой марки Ballu, серия Enzo. Прибор не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования": не обеспечивается необходимый уровень защиты от поражения электрическим током, ГОСТ "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования" по присоединению к источнику питания и внешним гибким шнурам, а также по огнестойкости.



Государственный комитет по стандартизации вынес предписание о запрете ввоза и обращения на территории Беларуси данной продукции, об изъятии ее из обращения, а также о прекращении сертификата о соответствии.-0-