В Гродненской области в стабфонды уже заложено 30% от планируемого объема овощей и плодов

6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в стабилизационные фонды заложено 30% от планируемого объема, всего на хранение отправят более 14,3 тыс. т овощей и плодов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Игорь Сорокин.



"В этом году для ритмичного обеспечения, продажи и поставки в соцобъекты и подразделения овощей в Гродненской области заложат 14,306 тыс. т овощей и плодов. Из них - 5,116 тыс. т картофеля, 2,4 тыс. т капусты, 1,5 тыс. т моркови, свеклы - более 1 тыс. т, лука репчатого - 1,5 тыс. т и яблок - 2,7 тыс. т", - сообщил Игорь Сорокин.



Так, в стабилизационные фонды региона уже заложено 1,9 тыс. т картофеля, 116 т моркови, 153 т свеклы, 585 т лука репчатого и более 1,3 тыс. т яблок.



"Кроме областного плана закладки, есть договоры с нашими предприятиями по закладке стабфонда для других областей: для Минского региона (это 300 т яблок и 100 т картофеля), а также для нужд Витебской области (22 т яблок)", - дополнил глава профильного комитета, отметив, что в целом объемы закладки сельскохозяйственной продукции в стабилизационные фонды остались на уровне прошлого года. "В установленном порядке проведена аттестация всех хранилищ, и сомнений в том, что все будет сохранено, нет", - добавил Игорь Сорокин.



Традиционно одними из основных производителей и хранителей стабилизационных фондов являются фермерское хозяйство "Горизонт" в Мостовском районе, СПК "Свислочь" Гродненского района, ЛРСУП "Можейково" и фермерское хозяйство Шарича В.И. Лидского района, ОАО "Василишки" Щучинского района.



Год показал себя достаточно урожайным, констатировал Игорь Сорокин. "Прошлый год был для плодов очень неблагоприятный, яблок практически не было. На сегодняшний день мы набрали 14,5 тыс. т яблок, груш и др. при урожайности 199 ц/га. В прошлом году урожайность составляла только 68 ц/га, - рассказал он. - Кроме того, в регионе уже убрали 400 га овощей, или 40% от посевных площадей. Убрано 65% площадей с картофелем (1,7 тыс. га), урожайность составляет 317 ц/га (в прошлом году было 299 ц/га). Практически по всем овощным, плодовым культурам и картофелю урожайность выше, чем была в прошлом году".-0-