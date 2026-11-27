27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в продаже выявили небезопасные светильники, продукция изъята из обращения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную инспекцию Госстандарта.
В результате проверки крупного импортера электротехнической продукции в Республику Беларусь, пресечена реализация опасной продукции - светильников со светодиодной подсветкой торговой марки "General Lighting System" модель GCL-GX53-H38-BL, модель GCL-GX53-H38-BL-6 и светильника встраиваемого торговой марки TDM ELECTRIC, которые не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования", ГОСТ IEC 60598-1-2013 "Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний", ГОСТ IEC 60598-1-2017 "Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний", ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 "Светильники. Часть 2-2. Частные требования. Светильники встраиваемые" по электрической прочности изоляции в подсветке.
Государственным комитетом по стандартизации вынесено предписание о запрете ввоза и обращения на территории страны данной продукции, а также изъятии ее из обращения.
Также пресечена реализация опасной продукции - диско-лампы торговой марки TDM ELECTRIC артикул SQ0361-0500, которая не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств", ГОСТ CISPR 15-2014 "Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования" по создаваемым электромагнитным помехам.
Госстандарт вынес предписание о запрете ввоза и обращения на территории Беларуси данной продукции, изъятии ее из обращения, а также прекращении действия сертификата о соответствии.-0-