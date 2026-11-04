Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 4 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:48 Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером подготовку к встрече в Абу-Даби В мире
23:30 В Гродненской области в ноябре проведут 14 электронных ярмарок вакансий Регионы
23:15 Экспресс-доставку лекарств в любой населенный пункт Беларуси запустили "Белфармация" и "Белпочта" Общество
23:01 Что позволяет Беларуси выступать в роли миротворца? Мнение эксперта Общество
22:31 Как идет внедрение оплаты проезда в общественном транспорте банковскими картами, рассказали эксперты Экономика
22:17 Богодель: операция в Алешках - одна из самых удачных гуманитарных миссий за последнее время Общество
22:13 Как обновляется общественный транспорт Беларуси Экономика
21:52 "Ангелы Ладоги": фильм о мужестве и надежде в годы ВОВ показали на "Лістападзе" Культура
21:27 Сборная Беларуси-U18 по хоккею победила Казахстан на старте Кубка Президентского спортивного клуба Спорт
21:04 СБУ заявила об увольнении двух высокопоставленных сотрудников из-за нового расследования НАБУ В мире
20:58 Роль женщины в укреплении мира, ОДКБ и ИИ: какой была IV Минская международная конференция по евразийской безопасности Политика
20:56 Форум как стабилизатор. О чем говорил Рыженков на Минской конференции по безопасности Политика
20:42 Футболисты греческого "Олимпиакоса" вышли в лидеры Лиги Европы Спорт
20:34 ДФР: по фактам нарушений в сфере торговли будет дана правовая оценка Общество
20:26 Удалось развеять миф о флагоносце. Пловчиха Белявская после завоевания бронзы ЮОИ Спорт
20:23 Белорусы доверяют отечественному авто - директор "БЕЛДЖИ" Экономика
20:06 Президент Израиля начал консультации по определению кандидата в премьеры В мире
19:55 Как идет закладка плодоовощной продукции в стабфонды, рассказали в МАРТ Экономика
19:50 Партнерство Беларуси и Китая стало реальной опорой для укрепления мира - Хуэйжун Чжао Политика
19:31 Думать головой получается все меньше. Евродепутатов призвали не увлекаться чат-ботами в законотворчестве В мире
19:22 Узденский "Неманец" уступил футболистам "Сплита" в Кубке регионов Спорт
19:09 Эффективные практики взаимодействия с работающей молодежью рассмотрели на форуме в Палате представителей Общество
19:08 Торжества к юбилеям МК "Брестская крепость-герой" и Музея обороны прошли в областной филармонии Регионы
18:52 Санкции усугубляют цифровое неравенство и ограничивают доступ к ИИ - эксперт Общество
18:48 Замминистра иностранных дел Ирана отметил высокий экспертный уровень Минской конференции Политика
18:45 Недостаточный ассортимент, формальный подход. КГК о нарушениях при продаже отечественных товаров в торговых сетях Экономика
18:36 Хранились до 400 лет. Кто ткал дагестанские ковры и что они значили в доме, рассказали в Витебске Регионы
18:30 Масштабная реконструкция пункта пропуска "Каменный Лог" начнется 5 ноября Регионы
18:23 На факультете журналистики БГУ блогинг стал одним из самых популярных направлений Общество
18:17 Внешнеполитические ведомства Беларуси и Казахстана подписали план сотрудничества на 2027-2028 годы Политика
Все новости
Все новости

В Гродненской области в ноябре проведут 14 электронных ярмарок вакансий

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
04 ноября 2026, 23:30

В Гродненской области в ноябре проведут 14 электронных ярмарок вакансий

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ноябре в Гродненской области планируют провести 14 электронных ярмарок вакансий, где соискатели и наниматели будут общаться на специализированном сайте e-vacancy.by. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома.

Свои вакансии 10 ноября представят предприятия Гродненского района, 12 числа - Вороновского, 19 ноября - Кореличского, Новогрудского, Слонимского и Щучинского районов. Электронные ярмарки вакансий пройдут в Дятловском и Сморгонском районах 24 ноября, а 25-го - в Берестовицком, Зельвенском районах и Гродно. 

Найти работу благодаря электронным ярмаркам вакансий можно будет 26 ноября в Ивьевском районе, 27 числа - в Островецком и Свислочском. 

Соискатели ознакомятся с вакансиями, режимом и условиями труда, смогут задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию по трудоустройству, приглашение на собеседование. После мероприятий все актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости.-0-
Теги
Гродненская область ярмарка ваканский
Новости рубрики Регионы
Торжества к юбилеям МК "Брестская крепость-герой" и Музея обороны прошли в областной филармонии
Хранились до 400 лет. Кто ткал дагестанские ковры и что они значили в доме, рассказали в Витебске
Фото из архива ГПК Масштабная реконструкция пункта пропуска "Каменный Лог" начнется 5 ноября
Фото из архива С горками и ямами для приземлений. В Минске возводят ФОЦ экстремальных видов спорта
Фото из архива В Солигорском районе конфликт между подрядчиками обернулся порчей техники и уголовным делом
Фото из архива Заместителя гендиректора предприятия Витебской области будут судить за получение взятки в крупном размере
  • Главная
  • В Гродненской области в ноябре проведут 14 электронных ярмарок вакансий
    • Главное
    Ждать ли мира, кого сдерживает Трамп и в чем не тянут ООН и ОБСЕ. Речь Лукашенко на Минской конференции
    Личный вклад в общий результат. В Минске вручили государственные награды
    Роль женщины в укреплении мира, ОДКБ и ИИ: какой была IV Минская международная конференция по евразийской безопасности
    Как идет закладка плодоовощной продукции в стабфонды, рассказали в МАРТ
    Топ-новости
    Форум как стабилизатор. О чем говорил Рыженков на Минской конференции по безопасности
    Беларусь и Бахрейн договорились активизировать межмидовское взаимодействие
    Инфляция в Беларуси складывается ниже предельного параметра - Нацбанк
    Как идет внедрение оплаты проезда в общественном транспорте банковскими картами, рассказали эксперты
    Что позволяет Беларуси выступать в роли миротворца? Мнение эксперта
    На южной границе Беларуси открыли обновленные заставы 
    Внушают осторожный оптимизм. Эксперт о словах Лукашенко про скорое завершение конфликта в Украине
    Пловчиха Белявская принесла Беларуси первую медаль юношеских Олимпийских игр-2026
    Эффективные практики взаимодействия с работающей молодежью рассмотрели на форуме в Палате представителей
    МЧС Беларуси и Азербайджана подписали регламент взаимодействия в кризисных ситуациях
    В Гродненском районе открыли новый МТК на 1,2 тыс. голов КРС
    В Минске представили новый автомобиль-гибрид белорусского производства
    Организации вправе до 31 декабря представить уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения
    "Белавиа" за 10 месяцев перевезла 2 млн пассажиров
    "Очень масштабно, величественно!" Участники акции "Единство поколений: маршрут памяти" о Витебске 
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.