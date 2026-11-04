В Гродненской области в ноябре проведут 14 электронных ярмарок вакансий

Свои вакансии 10 ноября представят предприятия Гродненского района, 12 числа - Вороновского, 19 ноября - Кореличского, Новогрудского, Слонимского и Щучинского районов. Электронные ярмарки вакансий пройдут в Дятловском и Сморгонском районах 24 ноября, а 25-го - в Берестовицком, Зельвенском районах и Гродно.
Найти работу благодаря электронным ярмаркам вакансий можно будет 26 ноября в Ивьевском районе, 27 числа - в Островецком и Свислочском.
Соискатели ознакомятся с вакансиями, режимом и условиями труда, смогут задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию по трудоустройству, приглашение на собеседование. После мероприятий все актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости.-0-